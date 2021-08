Taranto, tentano la rapina in un bar. Esce la vecchietta con la scopa: massacrati da tre donne

27 agosto 2021 a

Pensavano di portare a casa un bel bottino facendo una rapina in un bar tabaccheria. E invece è andata nel senso opposto: sono stati i rapinatori ad avere la peggio. L'episodio è avvenuto in un locale di Torre Colimena, marina di Manduria, in provincia di Taranto. Due uomini hanno tentato di fare una rapina, poi finita senza feriti. Uno di loro era anche armato di un fucile a pompa, che però in un secondo momento si è rivelato non funzionante.

Subito dopo essere entrati, i due hanno iniziato a minacciare la commessa e la proprietaria del bar. Lo si vede nel video ripreso da una telecamera di sorveglianza. Dopo diversi colpi sparati a vuoto e dopo alcuni istanti di panico, le vittime non hanno obbedito agli ordini dei due rapinatori. Anzi. Hanno reagito colpendo più volte i due malviventi e obbligandoli a una fuga precipitosa.

Nel video si vedono le donne scagliarsi contro uno dei due, smascherandolo. Alla fine del filmato è possibile vedere addirittura l’anziana mamma della proprietaria del bar, che è accorsa con la scopa, pronta a colpire i banditi. Una scena quasi comica. Per fortuna, quindi, il tentativo di rapina si è risolto in un fallimento e nessuno ne è uscito ferito. Eccetto forse i rapinatori.

