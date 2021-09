Napoli, tabaccaio ruba il Gratta e Vinci da 500mila euro alla nonnina? Sconcertante: secondo i parenti del tabaccaio-ladro...

05 settembre 2021 a

a

a

La storia, grottesca, è di ieri, sabato 4 settembre. La storia è quella che è arrivata da Napoli, dove una anziana signora ha vinto 500mila euro al Gratta e Vinci e dunque si è rivolta al tabaccaio, mostrandogli il tagliando: "Giovanotto, ma davvero ho vinto 500mila euro?". E lui: "Signora, è una fortuna...". Dunque si è preso il grattino vincente e si è dato alla macchia, fuggendo in scooter. Una fortuna rubata. Vicenda surreale, in primis perché tutti sanno chi fosse l'uomo, il gestore della tabaccheria, e poi perché il grattino vincente è stato subito bloccato. Il ladro ancora non è stato trovato.

Napoli, anziana vince 500mila euro al Gratta e Vinci: il tabaccaio ruba il biglietto e scappa in scooter

Un gesto impulsivo, del tutto insensato, in seguito al quale la signora si è ovviamente rivolta ai carabinieri, i quali hanno chiesto ai Monopoli di sospendere la validità dell'intero blocchetto da cui provenivano i due Gratta e vinci, non esistendo una fotocopia del tagliando vincente. Il tabaccaio, ora, è altrettanto ovviamente indagato per furto.

"Sotto shock". Ryanair, italiana fortunata in volo: sale a bordo e guadagna 100mila euro, la storia che ha dell'incredibile

Ma non è tutto. Ci sono altri dettagli sconcertanti in questa vicenda, di cui dà conto il Corriere della Sera. In primis ciò che dicono i parenti del tabaccaio: negano l'accaduto, insomma sostengono che non sia vero che il tizio è fuggito con il Gratta e Vinci vincente. E ancora, i commercianti degli esercizi vicini alla tabaccheria: "Tornerà e restituirà tutto, perché è una brava persona". Già, una "brava persona", uno che ruba una fortuna a una nonnina. Nel frattempo, ore d'angoscia per la signora, che non sa se potrà avere mai quei soldi piovuti dal cielo.

"Un biglietto da 2 milioni", giovane lavapiatti cambia vita col Gratta e Vinci: ora il ristorante se lo può comprare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.