Coronavirus, il bollettino dell'11 settembre: 5.193 i nuovi casi e 57 decessi, la data da segnare in rosso

Scendono sia i contagi che i decessi nel bollettino dell'11 settembre che monitora l'emergenza coronavirus in Italia. Stando alle cifre riportate dal ministero della Salute sono 5.193 i nuovi casi di Covid (ieri sono stati +5.621). Per un totale di 4.601.749 persone dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono invece 57 , (ieri sono stati 62), per un totale di 129.885 vittime da febbraio 2020. Nelle ultime 24 ore le persone guarite o dimesse sono 5.997. Crescono anche i tamponi, sia molecolari che antigenici, che arrivano a 333.741 , + 47713 rispetto al giorno precedente. Scende il tasso di positività all’1,5 per cento contro il 2 della giornata prima,

Intanto prosegue la campagna vaccinale con oltre 80 milioni e 568mila dosi di vaccino somministrate. Le seconde dosi sono state invece 39. 691 milioni. Ad oggi risultano ricoverati nei reparti generici e in intensiva 4.117 pazienti , ovvero 47 meno di ieri (ieri -66) . I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono 547 ,uno di meno rispetto a ieri.

La data da segnarsi in rosso per capire l'andamento del piano vaccinale sarà quella del 27 settembre, lunedì. Sarà quello il giorno - scrive Il Giornale - in cui capiremo che autunno (e che inverno) ci aspettano sul fronte del Covid-19. Si tratta del giorno dei cambi di regole e di colore. Non solo. Quel giorno si dovrebbe raggiungere l'80 per cento della popolazione "over 12" completamente vaccinato; e saranno passate due settimane dal ritorno a scuola, previsto per dopodomani, 13 settembre, in quasi tutta Italia.

