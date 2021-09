Como, perde la gatta in vacanza: ritrovata dopo quattro anni in Svizzera. La storia che ha dell'incredibile

12 settembre 2021 a

Una storia che ha dell'assurdo. È accaduto a Robert Kolb, un uomo francese che per quattro lunghi anni non ha più rivisto la sua gatta Minette. Robert, che da sempre va in vacanza a Porlezza, in provincia di Como dove ha una seconda casa, aveva portato con sé anche Minette. Ma durante il soggiorno la micia è sparita. Dopo una ricerca di cinque giorni, l'uomo è tornato in Francia senza però mai dimenticare la sua gattina.

Così ogni volta che tornava nella sua abitazione nel Comasco la andava a cercare. Poi nei giorni scorsi una telefonata ha messo fine al suo incubo. Minette era stata trovata. Dove? in Svizzera. A ritrovare il felino una ragazza di 25 anni che l'ha vista all'interno di un tunnel stradale. Ad aiutarla nella ricerca del padrone il microchip. "Appena mi ha visto mi ha riconosciuto", ha detto subito Robert emozionato.

Mentre rimane ancora un mistero cosa abbia fatto Minette in questi lunghissimi quattro anni e, soprattutto, dove li abbia passati e con chi. Forse con qualche famiglia che si è presa cura di lei e dalla quale probabilmente è fuggita di nuovo. Insomma, una storia con il lieto fine nonostante il lungo calvario.

