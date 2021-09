Varese, l'automobile sperona intenzionalmente il ciclista: il video choc sulla strada di campagna

13 settembre 2021 a

Speronato intenzionalmente da un'auto. A Varese, sulla discesa che da Cantello va a Malnate, un ciclista è stato investito da una Mercedes che viaggiava sulla Sp3. A riprendere quanto accaduto è stata una dashcam di un veicolo che seguiva l'auto e il gruppetto di ciclisti amatoriali. Dalle immagini si vede l'uomo in bicicletta con altri due amatori raggiunto e sorpassato dall'automobile, una Mercedes Classe C.

All'improvviso la vettura lo stringe appositamente verso il muro facendolo cadere rovinosamente sull'asfalto. Il ciclista è ora grave in ospedale, ma non si trova in pericolo di vita. Una manovra criminale dell'automobilista ricercato dalle forze dell'ordine intervenute sul posto per i rilievi. Ad aiutare gli agenti nella ricerca della persona a bordo dell'auto anche il filmato, che ha permesso non solo di ricostruire la delirante vicenda ma anche di capire il modello e la targa del veicolo.

