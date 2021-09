Napoli, l'ambulanza fa 22 interventi in un solo giorno? Sequestrata: la scoperta inquietante della polizia

14 settembre 2021 a

Ventidue interventi di pronto soccorso in un solo giorno senza copertura assicurativa. È accaduto a Napoli a un'ambulanza intercettata poi nel presidio ospedaliero "Policlinico" di via Pansini dagli agenti dell'Unità operativa Vomero. Durante i controlli della Polizia municipale, con lo scopo di contrastare il fenomeno dell'abusivismo dei mezzi di soccorso, il conducente è stato multato.

Mentre il veicolo è stato posto sotto sequestro amministrativo. Controlli anche per la repressione della sosta "selvaggia" in diverse zone del territorio, in particolare in via San Giacomo dei Capri dove, grazie anche all'ausilio dei carri attrezzi, sono stati rimossi in tutto 19 veicoli che ostacolavano la circolazione veicolare e pedonale. Intanto sono stati elevati 10 verbali direttamente contestati e notificati ai trasgressori ed altri 43 per diverse modalità di violazioni al Codice della strada.

Non è cosa nuova purtroppo. Sempre a Napoli mesi fa i poliziotti hanno denunciato i responsabili di una associazione di volontariato. Questi ultimi avevano addirittura un allaccio abusivo alla rete elettrica. Oltre che due mezzi privi di autorizzazione dell’Asl, uno dei quali era anche senza assicurazione Rca. Per non parlare poi di due dei lavoratori che prestavano servizio in nero, senza alcun contratto di lavoro.

