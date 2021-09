Salerno, come muore a 56 anni mentre balla con la figlia novella sposa: il peggiore dei drammi a un matrimonio

14 settembre 2021 a

Il peggiore dei drammi in quello che dovrebbe essere uno dei giorni più belli e indimenticabili di tutta la vita. Una tragedia che arriva da Vallo di Diano, dove nel tardo pomeriggio di sabato è morto un uomo di 56 anni, stroncato da un infarto durante i festeggiamenti per il matrimonio della figlia. Un dramma nel locale dove si stavano celebrando le nozze dei novelli sposi, il marito di Teggiano e la moglie di San Gregorio Magno.

Proprio nel corso delle danze con la figlia, il padre della sposa si è accasciato a terra a causa di un malore e ha perso la vita. Due medici presenti tra gli invitati hanno tentato le prime operazioni di salvataggio. Nel frattempo sono stati allertati medici e infermieri del 118, arrivati in poco tempo sul posto, ma ogni tentativo di soccorso per salvare la vita al 56enne si è rivelato vano. I tentativi di rianimazione sono proseguiti per decine di minuti, ma niente da fare. In seguito, sul luogo della sciagura, ecco i carabinieri per gli accertamenti di routine.

Gli sposi avevano detto il fatidico "sì" soltanto poche ore prima, per poi trasferirsi nel locale di Treggiano. Gioia, sorrisi, feste, danze. Poi la sciagura e il giorno più bello che si trasforma in incubo. Un evento che ha sconvolto tutti, gli sposi, gli invitati al matrimonio e l'intera comunità valdianese e quella di San Gregorio Magno, che si è stretta nel dolore attorno alla famiglia in questo inspiegabile, orribile, momento.

