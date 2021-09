Jesi, tragedia in un panificio: mangia un pezzo di pizza? Morte orribile in pochi minuti

14 settembre 2021 a

Era andato nel nuovo panificio aperto vicino all'Arco Clementino a Jesi per assaggiare qualche prelibatezza ma si è accasciato a terra ed è morto soffocato con la pizza. La tragedia è accaduta intorno alle 10 di questa mattina 14 settembre di fronte alla scuola media Paolo Borsellino. Nel giro di pochissimi minuti e sotto gli occhi dei presenti, un uomo di 70 anni - ospite del Collegio Pergolesi dove lavora anche la figlia – è morto. La vittima aveva comprato un pezzo di pizza, poi si era seduto sui gradini di fronte al negozio, per mangiarla, è rientrato nel negozio per chiedere una bottiglietta d’acqua: un attimo e all'improvviso è andato in terra e non riusciva più a respirare.

Due persone, riporta il sito qdmnotizie.it hanno cercato di soccorrerlo in attesa che venisse chiamato il 118.

Dopo poco tempo sono arrivati una auto medica e una ambulanza della Croce Verde. I sanitari hanno subito proceduto alla manovra di disostruzione, togliendo diversi pezzi di pizza, quindi hanno eseguito il massaggio cardiaco e tentato anche di salvarlo con la defibrillazione ma nonostante tutto il loro impegno per l’uomo non c’è stato nulla da fare ed è morto così, sotto gli occhi di tutti.

