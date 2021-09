DiMartedì, Antonella Viola sbianca: "Cosa sta succedendo a Roma", campagna di immunizzazione inutile?

15 settembre 2021 a

a

a

Feste, addii al celibato, aperitivi. E addio misure di sicurezza anti-Covid. L'immunologa Antonella Viola, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, osserva con sguardo tra il corrucciato e l'inorridito il servizio dell'inviata dalle dolcissime notti romane di fine estate. "Settembre, vaccino, ed è subito primavera", è l'ironico slogan che scandisce le immagini di folle oceaniche accalcate non solo nei dehors e nei tavoli all'aperto, ma pure dentro ai bar e alle pasticcerie.

"Covid e vaccini, ho sotto mano i dati". Bassetti sulla variante Mu: quello che nessuno aveva ancora considerato

I pannelli sulle misure di sicurezza, dal distanziamento alle mascherine e al gel igienizzante per le mani, sono ancora lì sulle pareti, a far bella mostra. "Ma non è indicato il numero massimo di persone consentite dentro i locali", sottolinea con un filo di inquietudine la giornalista di Floris. Risultato? Decine e decine di sconosciuti gomito a gomito davanti alle vetrine e alle casse.



"Siamo vaccinati, non abbiamo paura di contagiarci", spiega una signora seduta a un tavolo, sottovalutando il fatto che il vaccino difende principalmente dall'ospedalizzazione e dalle conseguenze gravi del virus, non dal contagio. "Pensavo che ci fosse più severità - ammettono due ragazze spagnole -, invece nessuno ci ha chiesto il Green pass. A Roma è più facile che in Spagna...". .

"Attenzione a questo studio, ecco cosa rischiamo": vaccino, il pesantissimo dubbio di Franco Bechis sulla terza dose

Sulla terza dose di vaccino, peraltro, la Viola si è detta "scettica se data in modo generalizzato. Stiamo vaccinando gli immunodepressi e chi è a contatto con i fragili - ha spiegato la dottoressa a Otto e mezzo -, sbagliato dare il messaggio che servirà una ulteriore somministrazione per tutti".

"Spalmarsi vaselina sul naso?". Covid, Speranza tratta da idioti gli italiani: nero su bianco, questo report al ministero







Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.