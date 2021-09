Coronavirus, vende magliette e gadget ai no vax via Telegram. Sconcertante: chi è la mamma di questo 23enne

17 settembre 2021 a

I No Vax e i No Green Pass pianificano le loro proteste sui canali Telegram. Diverse le perquisizioni in tutta Italia per fermare le frange più violente. In certi gruppi si sono organizzati e vendono anche prodotti di merchandising. In una delle pagine più seguite di Telegram, che viaggia vicino ai 40mila iscritti, si condividono foto e video dei cortei già effettuati, sono spuntati anche degli spot promozionali. Il fondatore, un certo Lorenzo di 23 anni e figlio di un'operatrice sanitaria. Si è mostrato in un video-messaggio e invitava gli iscritti a partecipare alla manifestazione di Roma dello scorso 6 settembre.

Sempre lui anche dietro la vendita dei prodotti di merchandising: vari capi di abbigliamento con tanto di logo per mostrare al mondo la propria contrarietà al certificato vaccinale. Alla modica cifra di 10 euro si acquista una t-shirt, a 18 una felpa e a soli 1.50 a foglio anche gli adesivi dei no Green pass. "Ci guadagno un euro o poco più", spiega a chi lo contatta per maggiori informazioni, perché se voleva guadagnare, come dice lui, avrebbe offerto "il servizio a una multinazionale", rivela il Giornale.

Tra i gadget sponsorizzati, a soli 4 euro è possibile portar via anche una mascherina con tanto di logo. "Ma quelli che scendono in piazza, organizzati in gruppi come questi, non sono anche quelli che dicono che la pandemia non esiste e che considerano la mascherina 'una museruola' Lui stesso ne ha rivendicato la contrarietà. Il cortocircuito è servito e infatti gli stessi utenti sembra abbiano colto il controsenso. 'Scusami ma la mascherina con il logo potevi evitarla', obietta uno degli iscritti",scrive il Giornale.

