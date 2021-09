Meteo, "anticiclone africano": colpo di coda di un'estate da record, senza precedenti a settembre

20 settembre 2021 a

Le previsioni per la settimana prossima preannunciano bel tempo e le alte temperature. Ultimo colpo di coda, quindi, di una delle estati più calde mai registrate nella storia. Dopo il maltempo del weekend appena trascorso, da martedì 21 settembre, ultimo giorno d'estate. in Italia torna l'anticiclone africano che riporterà il bel tempo e il caldo su tutto lo stivale, allontanando, ancora per un po', la minaccia del maltempo autunnale.

Infatti, il vortice autunnale previsto di passaggio sull'Italia per questa settimana rimarrà stazionario sulla penisola iberica aprendo la strada ad un flusso di aria calda proveniente dal nord Africa. In alcune zone del nord Italia dovremo attendere gli ultimi strascichi della circolazione ciclonica che ha condizionato il tempo durante il weekend, ma da martedì 21 settembre il freddo e la pioggia lasceranno spazio al caldo e all'alta pressione che ci regaleranno giornate stabili e soleggiate su tutto il bel Paese.

Mercoledì 22 settembre, invece, alternanza tra sole e nuvole su gran parte del Nord, Calabria e Isole Maggiori, ma con qualche piovasco solo su Sicilia e Sardegna; nel resto d’Italia prevalenza di tempo bello. Temperature massime in leggera diminuzione in gran parte del Sud, senza grandi variazioni altrove.

