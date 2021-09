Biella, becca il marito a letto con un'altra? Furia e delirio: che fine fa la Maserati del fedifrago

21 settembre 2021 a

Trama e scena del tradimento da film, ma tutto vero. Una donna ha scoperto il marito in compagnia dell’amante e ha cominciato a spaccare tutto, a partire dalla lussuosa e costosissima Maserati che l’uomo custodiva in garage. Il tutto mentre l'amante terrorizzata, scappava dalla finestra del bagno. I fatti sono accaduti nella notte tra mercoledì e giovedì 15 settembre a Biella, dove la coppia abita. La moglie, riporta La Repubblica, era partita per un viaggio di lavoro e il marito, finalmente solo e libero aveva immediatamente invitato l'amante.

Ma come nel più classico dei film la donna ha anticipato il rientro e ha scoperto il marito e l'amante in una situazione inequivocabile. Così di fronte alla manifesta infedeltà del coniuge, ha cominciato a distruggere tutto: quadri, soprammobili, mobili. Una furia totale che si è infine scatenata in garage contro la Maserati da quasi 200mila euro del marito. La donna ha infierito su carrozzeria, vetri, sedili e ruote, usando qualunque oggetto le passasse per le mani.

Risultato: alla fine l’auto era completamente distrutta. La donna se ne è poi andata. Ma il marito si è presentato alla polizia per sporgere denuncia contro la moglie. Il danno, calcolando anche i mobili e gli arredi, ammonta a circa 300mila euro, un conto che ora l'uomo potrebbe presentare alla moglie con una richiesta di risarcimento insieme alla denuncia per danneggiamento.

