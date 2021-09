Alitalia allo sbando, "evitate i bagagli in stiva": cosa c'è dietro il messaggio, scenari inquietanti per chi vola

21 settembre 2021 a

Alitalia è allo sbando. Mentre la nuova compagnia Ita, che sarà operativa dal prossimo 15 ottobre continua con mille difficoltà a trattare con i sindacati per il nuovo corso, la vecchia Alitalia pubblica un inquietante annuncio sui suoi profili social nel quale consiglia ai suoi passeggeri di evitare di viaggiare con bagagli da portare in stiva, e di imbarcarsi soltanto con un bagaglio a mano.

In sostanza la compagnia non riesce a garantire ai viaggiatori che i propri bagagli arrivino a destinazione. Il messaggio è arrivato sui social poco prima delle 23 di ieri sera 20 settembre, dopo alcuni disservizi che sono stati riscontrati nello scalo romano di Fiumicino dovuti alle tensioni tra i dipendenti. "A causa delle riunioni sindacali di categoria che si stanno tenendo in queste ore vi informiamo che nei prossimi giorni si potrebbero verificare dei ritardi nell’erogazione dei servizi Alitalia", scrive la compagnia di bandiera sui suoi profili Facebook e su Twitter.

E ancora: "Consigliamo ai passeggeri di presentarsi all’imbarco con un solo bagaglio a mano delle dimensioni consentite per contenere i tempi di attesa per la riconsegna a destinazione". L’azienda inoltre si scusa "per gli eventuali disagi procurati": negli ultimi giorni, come riporta il Corriere della Sera, molti passeggeri hanno denunciato di non aver ricevuto il proprio bagaglio sul nastro di riconsegna in aeroporto.

