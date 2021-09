Don Francesco Spagnesi, altro orrore oltre lo spaccio: la scoperta sconvolgente sui festini a luci rosse

21 settembre 2021 a

a

a

Altri guai per don Francesco Spagnesi, il prete di Prato già arrestato per traffico di droga e appropriazione indebita ora dovrà rispondere anche per tentate lesioni gravissime. La procura ha formulato l'ipotesi di reato in relazione alla sieropositività. Spagnesi non avrebbe infatti fatto menzione della sua condizione con alcuni dei partecipanti ai festini che ha organizzato assieme al compagno (lui non indagato). Ai festini - è quanto da lui stesso ammesso - avrebbero partecipato circa dalle 20 alle 30 persone.

"Non fu uno stupro, quel prete mi fa pena". Vittorio Sgarbi, le molestie subite in chiesa: "Ormai è morto, ma in tutti questi anni..."

Due di queste, confermano gli investigatori, hanno già dichiarato di essere sieropositive. Secondo gli inquirenti Spagnesi avrebbe acquistato con i soldi delle offerte dei fedeli sostanze stupefacenti da utilizzare proprio in questi festini. All'appello mancano almeno cinquantamila euro "da giustificare", soldi che non si trovano più dal conto della parrocchia di Castellina.

Scandalo sessuale a Milano, arresto choc: finisce in manette il prete di 29 anni. Don Emanuele, accusa pesantissima

A chiedere scusa per l'accaduto monsignor Giovanni Nerbini: "Vi chiedo perdono per non avervi protetto a sufficienza. Sono consapevole che la vostra sofferenza è grandissima e il danno morale che avete subito, più ancora di quello materiale, è incommensurabile", sono state le parole del vescovo di Prato pronunciate durante l’omelia della messa che ha celebrato nella chiesa dell’Annunciazione alla Castellina dove era parroco proprio Spagnesi.

"Per carità cristiana". Coronavirus, Don Pasquale chiude la chiesa ai non vaccinati: Italia spaccata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.