Pd, altra bomba giudiziaria: "Ilaria Bugetti indagata"

È indagata dalla procura di Firenze la sindaca di Prato. Ilaria Bugetti è accusata di corruzione. Gli uffici della sindaca, eletta lo scorso anno con una coalizione di centrosinistra e già membro della Direzione Nazionale del Pd dal 2020 a marzo 2023, sono stati perquisiti questa mattina e contestualmente le è stato notificato a un invito a comparire per un interrogatorio che avverrà nei prossimi giorni. "Con il presente comunicato, in qualità di sindaca di Prato, ritengo sia mio dovere immediatamente comunicare di aver ricevuto in data odierna, 13 giugno, un avviso di garanzia dalla Procura della Repubblica di Firenze", fa sapere Bugetti.

E ancora: "Comunico tali circostanze nel preciso momento in cui sono terminate le operazioni investigative. In relazione al contenuto di tale avviso la mia persona si è messa immediatamente disposizione dell'autorità procedente nel rispetto reciproco dei ruoli. Sin da ora ribadisco l'assoluta fiducia nell'operato della magistratura e delle forze dell'ordine, e non mi sottrarrò a nessun riscontro, spiegando le mie ragioni, confidando nel fatto e avendo la certezza che il mio operato è sempre stato improntato alla correttezza personale, istituzionale nonché giuridica. Come detto sono a disposizione degli organi inquirenti e con fiducia proseguo nel mio ruolo con dedizione e attenzione al bene comune come ho sempre fatto".