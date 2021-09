Cesena, Andrea muore in un incidente stradale: la fidanzata lo sposa nel giorno del funerale

23 settembre 2021 a

Una storia straziante quella che arriva da Cesena, dove una donna ha "sposato" il suo compagno nel giorno del suo funerale. L'uomo si chiamava Andrea Campana, aveva 37 anni e lo scorso 14 settembre è rimasto vittima di un incidente stradale. E' stato investito e ucciso da una macchina mentre era a bordo del suo scooter T-Max a Pioppa di Cesena. Nonostante la sua scomparsa, la fidanzata Giuseppina ha voluto comunque celebrare l'unione con lui.

Il giorno del funerale di Andrea, con amici e parenti nella chiesa, la fidanzata e mamma della loro bambina Aurora ha deciso di pronunciare il fatidico "sì". Il matrimonio non ha alcun valore legale, ma ha sicuramente un alto valore simbolico e spirituale. La donna, quindi, ha voluto coronare il sogno di un amore spezzato troppo presto. E così, tenendo tra le mani il bouquet nuziale, ha letto una lettera-preghiera per lo sposo che aveva già preparato per il giorno in cui sarebbero dovuti salire sull'altare.

"Andrea è la tua anima gemella e da oggi lo sarà per sempre. Io vi dichiaro marito e moglie", ha detto il parroco Jacek Kusiak celebrando la classica formula, per celebrare così un amore che "supera ogni confine". Nella chiesa - come riporta TgCom24 - c'era anche un ramo di pianta di kiwi, che il 37enne aveva fatto crescere, simbolo del suo passaggio.

