Meteo, clima folle nel weekend: "Caldo africano", dove arriveranno le temperature

L’autunno è ufficialmente iniziato ieri, mercoledì 22, ma si può ancora parlare di “estate settembrina”. Stando alle previsioni del team di esperti de ilmeteo.it, le temperature saranno decisamente estive al Centro-Sud e quasi estive al Nord nella giornata di venerdì 24 settembre, che sarà quindi soleggiata un po’ ovunque. Merito del caldo africano che si fa sentire e che farà salire la colonnina finanche a 33 gradi in alcune zone.

Sono previste nubi soltanto nelle aree montuose del Triveneto e in Sicilia, ma in generale è previsto un clima asciutto e soprattutto senza precipitazioni degne di nota. Inoltre i mari saranno calmi o poco mossi. A garantire una certa stabilità del meteo e un cielo sereno su tutto il territorio italiano è l’alta pressione: al Nord il sole splenderà un po’ ovunque, con punte di 29 gradi previste in particolare a Bolzano, dove si potrebbe quindi verificare una temperatura a tutti gli effetti estivi.

La città più fresca sarà invece Torino con i suoi 23 gradi. Per quanto riguarda l’Italia centrale, prevista stabilità e bel tempo, mentre in Sardegna è ancora in corso l’estate con temperature di 27-28 gradi in gran parte dell’isola. Le temperature più alte verranno però registrate al Sud: in Sicilia potrebbero essere registrate punte di 32-33 gradi, anche se alcune parti dell’isola potrebbero essere interessate da fenomeni nuvolosi intensi, con precipitazioni scarse.

