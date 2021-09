Excel, scoppia la polemica: "Più importante il foglio di calcolo oppure la storia?", bagarre online

23 settembre 2021 a

Aurora Pezzuto, collaboratrice dell’Istituto Liberale, ha scatenato una polemica su Excel che è diventata virale su Twitter. Saper compilare correttamente un foglio di calcolo e, più in generale, saper sfruttare adeguatamente la tecnologia è più importante di alcune materie “convenzionali” che si studiano a scuola?

Video su questo argomento "Valvassori e valvassini? No, finiremo tutti servi della gleba": Pietro Senaldi e l'importanza di Excel, fucilata contro i "soloni di internet"

“Quando lo studente dovrà interfacciarsi col mercato del lavoro - è la domanda-provocazione di Aurora Pezzuto - sarà più importante la differenza tra valvassori e valvassini oppure delle conoscenze base di Excel?”. Da qui è partito il dibattito, anche piuttosto acceso tra i “tecnologici” e i paladini degli antichi saperi scolastici. In pratica l’opinione pubblica si è spaccata a metà, come si evince dai trend topic di Twitter, dove nella mattinata di oggi - giovedì 23 settembre - figurava appunto la questione legata a Excel. La tesi che va per la maggiore è che l’insegnamento dell’informatica non deve per forza escludere quello di materie umanistiche: anzi, in diversi istituti italiani questo già avviene quotidianamente.

