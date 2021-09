Bologna, 24enne scippata in stazione? Sconcertante, a derubarla è sua sorella: rom, tutto in famiglia

24 settembre 2021 a

Uno scippo in famiglia quello avvenuto a Bologna. Una 24enne di origine romene stava aspettando il treno alla stazione al binario sei, quando è stata avvicinata dalle due donne, una 19enne e una 26enne, entrambe connazionali. Le due in men che non si dica le hanno strappato dal braccio la borsa per poi fuggire. Immediata la richiesta di aiuto da parte della giovane che si è rivolta alla Polizia Ferroviaria.

Gli agenti non hanno impiegato molto prima di ricostruire - aiutati dalle immagini delle telecamere di sorveglianza - l'accaduto. Fino all'ultimo momento però la 24enne non aveva ammesso che una delle due fosse la sorella. Una notizia scoperta solo in un secondo momento, quando le forze dell'ordine si sono insospettite dopo che la vittima ha iniziato ad assumere una atteggiamento strano, sviando molte delle loro domande.

Solo dopo l'ammissione la polizia è riuscita a individuare le malviventi in un campo nomadi in città. Le due sono state denunciate per rapina ma ancora non si conoscono i motivi dell’aggressione. Tra le ipotesi che la polizia sta vagliando in queste ore quella di un regolamento di conti per problemi personali oppure la consapevolezza di ingenti somme di denaro presenti nella borsa della vittima al momento della rapina.

