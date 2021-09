Giorgia Meloni, no Green pass sfondano il cordone per linciarla in piazza Duomo

25 settembre 2021 a

Caos a Milano: il corteo no vax e no green pass, partito alle 17 e 50 da piazza Fontana, ha sfondato il cordone di polizia e carabinieri in via Martini e ha proseguito verso piazza Duomo, dov'è in corso il comizio elettorale di Giorgia Meloni a sostegno del candidato sindaco Luca Bernardo. Le prime file dei manifestanti - come racconta il Giorno - hanno spinto contro lo schieramento di agenti in tenuta antisommossa e sono passati dopo circa un minuto di confronto a distanza molto ravvicinata.

I manifestanti sono andati avanti al grido di "Libertà, libertà". Poi in un secondo momento hanno iniziato a scandire "Duomo, Duomo", per poi partire in massa. Un piccolo gruppo di no vax sarebbe riuscito pure a entrare in Galleria, ma sarebbe stato fermato subito dallo schieramento di carabinieri all'ingresso che si affaccia su piazza Scala. Il corteo si è poi diretto verso San Babila, puntando sempre il Duomo. La strategia, a quanto pare, è quella di modificare continuamente il tragitto, così da disorientare gli schieramenti delle forze dell'ordine.

Ci sarebbe stato, infine, anche un episodio di violenza: un ragazzo in motorino, dopo aver detto qualcosa ad alcuni manifestanti, è stato circondato e aggredito in via Case Rotte. E così qualcuno gli ha tirato schiaffi e pugni sul casco; altri, pur insultandolo, gli hanno aperto faticosamente la strada per farlo allontanare in fretta.

