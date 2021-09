Bologna, ciclista fermato nella strada di campagna: cos'aveva nella borraccia, carabinieri sconvolti

27 settembre 2021 a

Una storia da film comico, se non fosse che di per sè il fatto è grave e punibile. Un uomo di 41 anni, italiano, era in sella alla sua bici a pedalata assistita, mentre percorreva ubriaco la via Emilia a Ozzano dell'Emilia, nel Bolognese. Il "ciclista" zigzagava perché ovviamente faceva fatica a mantenere la traiettoria. Questo andamento della bicicletta ha dunque insospettito i carabinieri che, durante un controllo, hanno seguito il ciclista e lo hanno fermato. Una scena che sembra una famosa gag del comico Panariello.

Dopo tutti gli accertamenti del caso i militari non solo hanno scoperto che l'uomo non era munito di patente, per alcuni precedenti di polizia, ma anche che nella sua borraccia, fissata alla due ruote, non c'era acqua, come farebbe chiunque vada a fare una passeggiata in bicicletta, ma vino rosso. Sottoposto all'alcoltest, il 41enne è stato quindi trovato con un tasso alcolemico di 1,61 grammi per litro, ben tre volte oltre il limite di legge.

Alla fine l'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e segnalato alla Prefettura perché trovato in possesso di una dose di hashish. Insomma, oltre al vino, aveva tutto l'occorrente per farsi pure una canna.

