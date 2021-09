Gratta e vinci a Napoli, la 69enne che ha vinto 500mila euro costretta a lasciare il quartiere: come campa oggi

29 settembre 2021 a

Non c'è pace per la vincitrice del Gratta e Vinci a Napoli. La signora di 69 anni, che dopo il furto da parte del tabaccaio è riuscita ad avere indietro il biglietto vincente da 500mila euro, ha poi dovuto affrontare un altro problema. E' stata costretta, infatti, a lasciare il quartiere di Napoli dove ha sempre vissuto, Materdei. Recuperato il tagliando, che da oggi potrebbe riscuotere in qualsiasi momento, ha lasciato la sua casa per attendere che la situazione si plachi o finisca nel dimenticatoio.

I suoi familiari, intanto, cercano di proteggerla con avvocati e silenzi. Il timore al momento è che qualcuno possa farle richieste ricattatorie o chiederle parte dei soldi. Come riporta Napolitoday, in realtà lei non avrebbe voluto scappare dal quartiere. Anzi, sarebbe voluta rimanere, distribuendo la somma fra i suoi cari e concedendosi pure una piccola vacanza. In ogni caso, aiuterà la famiglia.

Il tabaccaio che le aveva sottratto il biglietto, Gaetano Scutellaro, è invece detenuto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. "Soffre di una patologia psichiatrica più grave del bipolarismo e da tempo è in cura presso il Dipartimento di igiene mentale della Asl Napoli 1", ha dichiarato il suo avvocato, annunciando un ricorso al Riesame perché venga scarcerato. Il legale, inoltre, ha detto di avere dei dubbi in merito ai reati contestati all'assistito, ovvero furto pluriaggravato e tentata estorsione: "Non si è trattato di un furto con destrezza e neppure con la forza".

