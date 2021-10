Striscia la Notizia, la bestemmiatrice che tiene sotto ostaggio un paese in Liguria? Ecco chi è la signora

02 ottobre 2021 a

Anche Striscia la Notizia ha deciso di interessarsi del curioso caso della “bestemmiatrice di Ospedaletti”, come è stata ribattezzata la donna divenuta famosa perché si lascia andare ad atti blasfemi ogni volta che suonano le campane della chiesa locale. La denuncia è partita dal parroco don Michele De Silva e adesso il caso è arrivato fino al tg satirico di Canale 5, che ha inviato sul posto Fabrizio Fontana, conosciuto dai telespettatori come Capitan Ventosa.

“Le campane attirano le bestemmie anziché avvicinare i fedeli a Dio”, aveva scritto il parroco nel bollettino distribuito ai fedeli al termine dell’ultima santa messa. La donna è stata rintracciata da Striscia la Notizia: abita proprio vicino alla chiesa della parrocchia di San Giovanni Battista e ha questa abitudine di bestemmiare a ogni rintocco delle campane. Il servizio andrà in onda nei prossimi giorni, ma possiamo immaginare quale siano state le dichiarazioni della donna, che evidentemente prova profondo fastidio nel suono delle campane, al punto da accompagnarle con altrettante sonore bestemmie.

Pare che la cosa vada avanti da tempo, tanto che qualche fedele avrebbe consigliato al parroco di rivolgersi ai carabinieri, cosa che però non ha voluto fare. Considerando che le campane suonano cinque volte al giorno, non deve essere il massimo per i credenti sentire una donna bestemmiare ogni volta proprio vicino la chiesa.

