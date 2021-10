Cinghiale contro auto, sconcerto a Torino: che fine hanno fatto fare alla bestia

04 ottobre 2021 a

Un incidente a Torino ha coinvolto un'automobile e un cinghiale, che stava attraversando la carreggiata e che poi è morto in seguito allo scontro. Dopo aver assistito alla scena, un uomo alla guida di un'altra macchina si è fermato. E chi l'ha visto ha pensato inizialmente che l'automobilista volesse prestare soccorso alla famiglia in difficoltà. Invece no, il motivo dello stop è stato un altro: ha caricato l'animale morto nel bagagliaio ed è ripartito subito. E' successo sulla statale per Riva presso Chieri, a pochi chilometri da Torino.

"In auto eravamo io, il mio compagno e mio figlio di 3 anni - ha scritto su Facebook una delle passeggere della vettura coinvolta nello scontro con l'animale -. L'auto è distrutta, sono scoppiati tutti gli airbag, ma nessuno si è fatto male. Fate attenzione perché pare succeda spesso da quelle parti". La donna, poi, ha raccontato che quando ha sentito un'auto avvicinarsi ha pensato che qualcuno volesse aiutarli ed essere sicuro che stessero bene. E invece no.

"Volevo fare i miei più sentiti complimenti alla persona che si è fermata e senza nemmeno preoccuparsi di come stessimo, ha pensato bene di caricarsi il cinghiale in auto e portarselo a casa. C'è gente davvero pessima al mondo", ha proseguito la donna, che ha ringraziato invece le forze dell'ordine arrivate subito sul posto: "Grazie ai carabinieri che ci hanno seguito e curato con gentilezza e umanità".

