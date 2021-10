Pippo Franco, il medico del Green pass falso è scomparso da 3 giorni. Voci dalla procura: enorme "colpo di scena?"

07 ottobre 2021 a

È sparito da tre giorni il medico odontoiatra a cui si è rivolto Pippo Franco per il vaccino, e quindi per il Green Pass. Da quando sono in corso gli accertamenti dei carabinieri del Nas, lo studio di Colli Albani è rimasto vuoto: la gente del posto descrive quel medico come “pignolo e preciso”, e però sono tanti i sospetti che ha attirato per via della grande affluenza di persone residenti in zone differenti della città. Come mai molti si spingevano così lontano da casa?

Carabinieri del Nas e Procura mantengono il massimo riserbo sull’inchiesta, che secondo Repubblica potrebbe condurre a nuovi colpi di scena nei prossimi giorni: dalle voci che circolano, si sospetta che il medico a cui si è rivolto anche Pippo Franco abbia firmato centinaia di Green Pass senza però somministrare effettivamente la dose di vaccino. Sospetto alimentato anche da alcune dichiarazioni dell’attore, candidatosi a Roma a sostegno dell’amico Enrico Michetti. Franco ha infatti sempre cercato di schivare le domande sul vaccino, preferendo non rispondere fino a quando non ha pubblicato una foto.

Foto scattata proprio nello studio di Colli Albani mentre riceve in teoria una dose del siero anti-Covid. Da quando è emersa l’indagine, il medico non si è più fatto vedere sul posto di lavoro: nessuna fuga, i carabinieri sono convinti che abbia deciso di prendersi qualche giorno di pausa vista la situazione.

