Meteo, "situazione critica e venti a 100 km/h": l'allarme, dove la situazione sta per precipitare

08 ottobre 2021 a

a

a

Ancora maltempo in Italia: nelle prossime ore la situazione potrebbe risultare particolarmente critica al Sud a causa di piogge e rovesci anche temporaleschi, con fenomeni che in alcune zone risultano di forte intensità e venti che potrebbero arrivare fino a 100km/h sui crinali appenninici settentrionali. Lo riporta 3BMeteo, citato da Leggo. Il maltempo potrebbe essere dovuto a un vortice di bassa pressione che sta arrivando in Italia alimentato da correnti fredde che affluiscono dall'Europa orientale.

Video su questo argomento Clima impazzito in Yemen, una nazione sconvolta: le immagini del ciclone Shaheen

Il medio versante adriatico è l'area al momento più colpita dal maltempo. Piogge e rovesci, quindi, si concentrano soprattutto tra Marche, Abruzzo e Molise, dove si verificheranno fenomeni intensi. In Umbria, invece, dovrebbe migliorare la situazione dopo le criticità del giorno precedente. Diversi temporali potranno abbattersi poi anche sul nord della Sicilia e sulla Calabria. Qualche scroscio di pioggia, infine, pure sulla Campania interna.

Liguria alluvionata, il giornalista Rai costretto ad andare in onda così: una roba mai vista | Video

Stando alle previsioni, piogge e rovesci sparsi arriveranno anche in Veneto, Trentino e Friuli. Il Nord, inoltre, risulta interessato in queste ore da forti raffiche di vento, che sull'Appennino Emiliano sono arrivate oltre ai 100km/h. Nei prossimi giorni sono previste schiarite al Nordovest e via via su tutto l'arco alpino verso est. Piogge e rovesci anche intensi riguarderanno entro questa sera Abruzzo, Molise e alta Puglia. In generale, si rilevano venti tesi e temperature in diminuzione.

"Shef cloud", l'impressionante fenomeno atmosferico sconvolge la Sicilia: il cielo? Roba da fine del mondo | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.