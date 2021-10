No-green pass, la "risposta" del bollettino: 10 ottobre, il "risultato formidabile" del vaccino sta azzerando l'epidemia

10 ottobre 2021 a

a

a

La situazione epidemiologica continua a essere sotto controllo, tanto è vero che non fa più parte degli argomenti di principale interesse nel dibattito pubblico. Soprattutto adesso che l’attenzione è tutta focalizzata sugli scontri violenti di Roma scatenati da alcuni gruppi no-vax e no-green pass. Il bollettino di oggi, domenica 10 ottobre, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 2.278 contagiati, 2.745 guariti e 27 morti a fronte di 270.044 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato allo 0,8 per cento (uguale a ieri).

"Chi è finito in manette". No-green pass, spunta un nome pesante: a capo dell'assalto alla Cgil?

Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione si conferma sempre molto bassa, dato che a richiedere cure ospedaliere sono quasi esclusivamente persone non vaccinate: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è -41, mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è -3. La campagna di vaccinazione è invece arrivata a 86.201.755 dosi somministrate in totale, ma è un altro il dato più significativo, e lo ha palesato il coordinatore del Cts, Franco Locatelli.

No-green pass, in venti assaltano l'ospedale: 4 feriti, "un'infermiera colpita a bottigliate"

“Siamo all’85 per cento che ha ricevuto almeno una dose di vaccino e all’80 per cento che ha ricevuto due dosi - ha rivelato nel corso di un intervento a Mezz’ora in più - questo è un risultato formidabile che ci ha permesso di ridurre il numero di morti. Abbiamo una curva epidemiologica migliore di tutta Europa e lo dobbiamo alla campagna vaccinale e a comportamenti responsabili”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.