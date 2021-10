Tagadà, mina No Green pass: "Mancano all'appello ancora 3 milioni di dipendenti". Perché andiamo verso il disastro

12 ottobre 2021 a

"Mancano ancora 3 milioni di dipendenti non vaccinati. Abbiamo raggiunto una percentuale importante di vaccinati, forse anche inimmaginabili fino a qualche mese fa. Bisogna però anche tenere conto che, attualmente, abbiamo 8,4 milioni di italiani over 12 che non hanno fatto nemmeno una dose e tra questi ci sono 4-5 milioni di persone in età lavorativa”. Lo sottolinea Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, ospite a Tagadà

"L'obbligo di Green pass per tutti i lavoratori finora ha prodotto un effetto modesto sulle vaccinazioni. Mi aspettavo di più in questo senso. Se questi 4-5 milioni di lavoratori non si vaccineranno in questa settimana bisognerebbe fare 12-15 milioni di tamponi a settimana e questo non sarebbe proprio fattibile perché non abbiamo questa capacità produttiva”, ha detto il presidente di Fondazione Gimbe.

La soluzione più immediata, ha scritto poi anche su Twitter Cartabellotta, è che, di questi 4-5 milioni di lavoratori, almeno “2-3 milioni si vadano a vaccinare” oppure bisognerà procedere verso un “obbligo vaccinale”. Altra soluzione, ha proseguito, potrebbe essere quella di una "marcia indietro del governo circa l'obbligo del Green pass per i lavoratori. Non siamo comunque attrezzati a poter fare 8-10 milioni tamponi a settimana", ha concluso Cartabellotta.

