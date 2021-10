Reggio Emilia, paga una prostituta con la carta di credito della madre anziana? Per il vizioso finisce in tragedia

16 ottobre 2021 a

a

a

Ha pagato le prestazioni di una prostituta con la carta di credito dell'anziana madre, prima di andare dai carabinieri per denunciarne l'utilizzo indebito e finire, a sua volta, denunciato. Protagonista della vicenda un 50enne di San Polo d'Enza, nel Reggiano. Per lui l'accusa è di indebito utilizzo di carte di pagamento aggravato dalla continuazione del reato.

"Chi è passato nel mio letto". Terremoto a Genova, la prostituta trans (di 79 anni) fa il nome: scandalo piccante

All'uomo i militari sono risaliti sulla scorta delle indagini condotte nei confronti di una prostituta brasiliana 34enne abitante a Parma. Con le credenziali della carta usata dal 50enne per pagare le prestazioni sessuali, la lucciola ha acquistato - in buona fede, senza sapere che la carta fosse della madre del cliente - delle Gift Card per comprare su Amazon generi alimentari, scarpe, occhiali da sole, telefono cellulare e asciugatrice portatile, per un valore di circa 700 euro.

"Rasata e truccata". Orrore puro: l'orango femmina trasformata in prostituta, "costretta ad avere rapporti"

La donna, una brasiliana di 34 anni e abitante a Parma, ha usato le credenziali della carta usata dal 50enne per pagare le sue prestazioni, in buona fede, senza sapere che la carta fosse della madre dell'uomo. Il 50enne, che probabilmente riteneva la denuncia della madre una mera formalità, è stato convocato in caserma, a distanza di mesi dai fatti; qui, accertate le sue responsabilità, è scattata la denuncia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.