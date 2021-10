Bollettino 16 ottobre, quasi 3mila casi e 14 morti. Vaccinazioni, boom di dosi: effetto-Green pass

16 ottobre 2021 a

a

a

Sono 2.983 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Un dato in lieve crescita rispetto ai 2.732 di ieri. Dal bollettino diramato dal ministero della Salute, inoltre, emerge ancora un numero elevato di tamponi. Dopo il boom di ieri, quando è entrata in vigore l'obbligatorietà del green pass sul luogo di lavoro, anche oggi se ne contano ben 472.535, pochi in meno rispetto al mezzo milione della giornata precedente. E per questo il tasso di positività è salito leggermente, da 0,5% a 0,6%.

Covid, record di morti in 24 ore: ecatombe in Russia. Le ragioni dell'impennata (e quel report che terrorizza Putin)

In netto calo, invece, i decessi: se ne sono registrati 14 (ieri 42). Mai così pochi dall'11 agosto. Allo stesso tempo, calano pure i ricoveri: le terapie intensive segnano 5 pazienti in meno rispetto a ieri, facendo scendere il totale dei pazienti gravi a 352, mentre i ricoveri ordinari sono 74 in meno, per un totale di 2.371 posti letto occupati. La regione più colpita oggi risulta la Lombardia con 432 positivi, seguita da Veneto (398) e Campania (340).

"Modifiche ai geni e sterilità, le rivelazioni dell'esperto sul vaccino": Bruno Vespa tira fuori le carte, ora tutti muti

Prosegue nel frattempo la campagna di vaccinazione. Ieri, nel giorno del certificato verde obbligatorio al lavoro, si sono registrate 69mila prime dosi di vaccino. La struttura commissariale guidata da Figliuolo ha fatto sapere che si tratta di un incremento di oltre 10mila somministrazioni rispetto a venerdì della scorsa settimana, quando le prime dosi erano state 58.661. Le persone che finora hanno ricevuto almeno una dose sono oltre 46 milioni, pari all'85,41% della popolazione over 12. Mentre a ricevere due dosi, completando il ciclo vaccinale, sono state oltre 43 milioni, pari a circa l'81% della platea.

45mila contagi e 145 morti in 24 ore, il Regno Unito piomba nell'incubo: "Cosa sta succedendo", un'ipotesi sconvolgente

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.