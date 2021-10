Regno Unito, 45mila contagi e 145 morti in 24 ore: "Cosa sta succedendo", un'ipotesi sconvolgente

16 ottobre 2021 a

Era dal 20 luglio che in Gran Bretagna non si registrava un così alto numero di contagi. Ieri 15 ottobre, ci sono stati per il secondo giorno 45 mila nuovi positivi al coronavirus: 44.932 casi e 145 decessi, per l'esattezza. Un incremento allarmante che gli esperti si spiegano con due ipotesi: la prima causa potrebbe essere il ritorno degli studenti a scuola in presenza (considerato anche il fatto che buona parte dei casi di contagio interessa i ragazzi in età scolare). La seconda, riporta il Corriere della Sera, potrebbe essere il notevole numero di test molecolari che hanno fornito risultati negativi errati.

L'errore sarebbe stato commesso in una clinica di Wolverhampton, a 21 chilometri da Birmingham. I test sbagliati hanno coinvolto 43 mila persone e sono relativi a risposte date fra l'8 settembre e il 12 ottobre. Sul caso è stata aperta un'inchiesta e l'attività del laboratorio in questione è stata sospesa. Il programma "Test and Trace" della Sanità pubblica inglese sta cercando di rintracciare le persone interessate affinché ripetano il test e dicano anche ai loro stretti contatti, se sintomatici, di farsi controllare.

Il governo inglese è stato subito sommerso da una valanga di critiche. Secondo il laburista Jonathan Ashworth, ministro ombra della Salute, l'esecutivo ha affidato a una ditta privata, che non esisteva prima del maggio 2020, "un lucroso contratto da 120 milioni di sterline" per gestire questo laboratorio.

