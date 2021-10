Papa Francesco, follia no-vax: "Il sangue diventa solido e muori. Colpa del Pontefice", l'ultimo orrore

Salvatore Dama 17 ottobre 2021 a

Gira questo schemino. Sulle chat di Telegram dei No Green Pass. Che poi, di fatto, sono gli stessi spazi che utilizzavano i No Vax. Li hanno ereditati. Perché, più o meno, anche le persone sono le stesse. Quelle messe alla porta dagli altri social, in quanto portatrici di verità alternative sul Covid-19. O meta-verità. O boiate assurde, che dir si voglia. Insomma, gira questo schemino. C'è la sagoma di un uomo con la testa di pecora. E vengono schematizzate tutte le diavolerie contenute dal vaccino. Due in particolare: un chip e un sensore di distanza sociale. Poi c'è il disegno di un satellite, che traccia dall'alto gli spostamenti dell'umanità vaccinata, geolocalizzando con il 5G. Quindi c'è la mascherina, che viene definita «museruola». Infine vengono descritti gli stadi del decadimento dell'uomo inoculato.

Il siero come antidoto a una pandemia "inventata" è stato propedeutico al Green Pass. E quest' ultimo sarà la tappa intermedia per introdurre il "Credito sociale", cioè un «sistema di controllo e monitoraggio digitale cinese». I vaccinati sono «pecore», «buffoni», «covidioti». Sono fregati. Sono anche morti. E non lo sanno ancora. «Mi dispiace», dice Loris Mazzorato, ex sindaco del trevigiano, al giornalista del Corriere che lo intervista a Trieste, «l grafene che le hanno iniettato con il vaccino ha già iniziato a solidificare il suo sangue. Lei morirà presto. Anzi, sta già morendo in questo istante». Attendere il 31 dicembre, quando scadrà il decreto Green Pass, e in prospettiva prepararsi a una vita in cui saranno solo loro a scamparla, mentre i vaccinati moriranno via via da qui a vent' anni. Questi sono gli obiettivi di breve e lunga durata dei No Vax. Che in chat si scambiano consigli per la sopravvivenza. «Non bisogna fare la spesa, la benzina, nessun acquisto di nessun genere», suggerisce Lady Art. Verofrancesco aggiunge dettagli: «Prelevare 500 euro dal proprio conto corrente.

Oggi fare sciopero dei consumi. Da domani pagare solo cash». In una parola: boicottare. Marco propone di evitare non solo gli stadi (tanto non hanno il Green Pass), ma anche i canali che trasmettono le partite: «Di fronte a questa perdita di denaro le società romperebbe ro i coglioni per l'abolizione del certificato verde». Valentina suggerisce un blitz contro C19, l'applicazione che verifica i pass. Nick condivide l'idea: «Ci vorrebbe qualche hacker cazzuto che la mandi in tilt!». La resistenza deve prendere varie forme. Ed essere adeguata alla potenza del nemico. Mario Draghi? «An drebbe impiccato», dice L'Angelo. Ma non è solo lui il problema. Di mezzo c'è «Big Pharma e anche Bergoglio», sostiene Valeria. «Vogliono costringerci a prendere l'ostia del diavolo», è apocalittico, Stan, «siamo in lotta contro il Male. Un giorno, dopo la vittoria, chiederemo i danni di guerra». Intanto gli ex grillini Sara Cunial e Davide Barillari provano a sollevare il caso diplomatico. Si erano asserragliati nella sede della Regione Lazio senza Green Pass. Li hanno fatti slog giare. «Adesso chiediamo asilo politi co all'ambasciata svedese. Come ri fiugiati».

