Variante Delta plus, Trieste capitale dei no vax? Il dato sui contagi, un pesantissimo segnale all'Italia

Non solo la protesta no-vax si è risolta in un flop, adesso Trieste diventa anche una delle città italiane col più alto numero di contagi da Covid. La manifestazione no-green pass in piazza Unità d’Italia doveva essere la più grande e partecipata del Paese, alla fine però è stata annullata per il timore di infiltrazioni di forze violente. Nonostante questo, ieri 2-300 persone si sono presentate lo stesso. Molti, però, invece di protestare si sono dedicati agli scacchi, alla musica, al pallone. Dei black bloc, dati in arrivo anche dall’estero, nessuna traccia. Anche se - come spiega Repubblica - i timori non erano così infondati.

A convincere i manifestanti a rimanere a casa è stato l'ex portavoce dei portuali di Trieste, coloro che hanno dato il via a tutto, Stefano Puzzer, ora leader del Comitato 15 ottobre. Sarà lui, oggi, a guidare la delegazione che incontrerà il ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli. "Si aspettavano che ci sarebbe stato bordello a Trieste per avere la scusa per annullare l’incontro con il governo, per questo abbiamo azzerato tutto", ha detto.

Dal punto di vista dei contagi, la città conta 139 positivi ogni 100mila abitanti - registrando così l’incidenza più alta d’Italia - a fronte di una percentuale di vaccinati del 71% con una dose contro la media nazionale dell’85. Adesso, inoltre, Trieste appare spaccata in due: da una parte c'è chi promette di non calare la testa di fronte all’obbligo di Green Pass, dall'altra chi invece non vorrebbe perdere il treno della ripresa.

