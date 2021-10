Variante Delta plus, bollettino 23 ottobre: salgono ancora i contagi, anche tra gli operatori sanitari

23 ottobre 2021 a

a

a

Continua a rimanere sotto controllo la situazione epidemiologica dell’Italia, nonostante il lieve aumento dei casi di Covid registrati negli ultimi giorni. Un aumento fisiologico, dato che ci sono ancora milioni di non vaccinati in giro per tutto il territorio nazionale e soprattutto è sopraggiunta la “cattiva stagione”, quella in cui il virus trova terreno più fertile. E di certo la possibile diffusione della variante Delta plus è un fattore da non sottovalutare.

"A chi bisogna dare la terza dose". Palù, ecco le conseguenze della Delta plus

Il bollettino di oggi, sabato 23 ottobre, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 3.908 contagiati, 3.579 guariti e 39 morti a fronte di 491.574 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato allo 0,8 per cento (uguale a ieri). Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione continua a rimanere molto bassa e questo lo si deve al fatto che oltre l’80 per cento della popolazione è vaccinata con le due dosi e quindi incline a non sviluppare la malattia, anche nel caso in cui dovesse contagiarsi. E così oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è +12 (2.455 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapie intensive è -5 (338).

"Ora lockdown per chi non è vaccinato". La variante Delta Plus cambia i piani: che rischio al confine con l'Italia

La campagna di vaccinazione è nel frattempo arrivata a 88.554.193 dosi somministrate in totale. Da segnalare, però, un leggero aumento dei casi tra gli operatori sanitari: questa settimana sono 371 rispetto ai 306 della precedente, segno che forse la copertura vaccinale inizia a venir meno per quei soggetti che per primi avevano completato il ciclo.

Trieste capitale italiana dei no vax? Contagi, è già un pesantissimo segnale: guardate questi dati, ci stiamo suicidando

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.