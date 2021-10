Variante Delta plus, balzo dei contagi: adesso è allarme. La Regione che "preoccupa"

28 ottobre 2021 a

a

a

Balzo dei contagi in Emilia Romagna: 391 in più rispetto a ieri 27 ottobre, su un totale di 30.365 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è quindi passata dall'1 all'1,3 per cento. Colpa della variante Delta e della sottovariante Delta plus. "Siamo ancora nell'incubo Covid, non ne siamo ancora usciti", commenta il governatore Stefano Bonaccini. L'aumento di casi "preoccupa me come tutti quelli che hanno a cuore la comunità, che hanno visto soffrire troppa gente e che non vorrebbero più chiudere attività che con tanti sacrifici abbiamo permesso di aprire. Devo dire che conta vaccinarsi".

Intanto continua la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Alle ore 15 di oggi 28 ottobre sono state somministrate complessivamente 6.836.853 dosi; sul totale sono 3.459.523 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. E prosegue l'attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 105 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 176 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone, 249 sono stati individuati all'interno di focolai già noti. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 38,9 anni. Sui 105 asintomatici, 72 sono stati individuati grazie all'attività di contact tracing, 2 con lo screening sierologico, 16 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 1 tramite i test pre-ricovero. Per 14 casi è ancora in corso l'indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 68 nuovi casi, seguita da Rimini (58) e Bologna (56); poi Ravenna (36), Cesena e Imola (32 a testa), Parma (29). Quindi Reggio Emila e Forlì (26 ciascuna), e infine Piacenza e Ferrara (14 ciascuna). Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

