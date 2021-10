Ercolano, scambia due studenti per ladri: ammazzati a colpi di pistola

29 ottobre 2021 a

Due giovani di 26 e 27 anni sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco in via Marsiglia a Ercolano, in provincia di Napoli. Si trattava di due incensurati. Per il momento, però, i carabinieri escludono l'ipotesi di un agguato di camorra. Stando a quanto trapelato finora, le vittime si trovavano in auto e si sarebbero fermate a parlare tra di loro davanti a una villetta, quando all'improvviso il proprietario dell'abitazione, forse temendo una rapina, ha iniziato a sparare contro di loro.

Gli investigatori sono al lavoro per cercare di capire quali siano state la dinamica e le motivazioni alla base del duplice omicidio. Secondo una prima ricostruzione, comunque, i due giovani - entrambi studenti - erano all'interno della loro auto quando sono stati colpiti da diversi colpi d'arma da fuoco, poi rivelatisi fatali. La zona dove è avvenuto il fatto è piuttosto isolata e lontana dal centro di Ercolano.

L'episodio risale a ieri sera. Pare che i due fossero andati prima in un campo di calcetto, poco lontano dal luogo della tragedia, e che poi sulla strada del ritorno si siano fermati a scambiare due chiacchiere in auto. Fino al tragico epilogo. Il proprietario della villetta da cui sono partiti i colpi sarebbe stato vittima di furti in passato. E avrebbe sparato con una pistola detenuta legalmente. Gli inquirenti continuano a indagare e a vagliare la sua posizione.

