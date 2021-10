Variante Delta, il bollettino del 29 ottobre: "Covid, recrudescenza epidemica". Sono dati pericolosi

29 ottobre 2021 a

La situazione epidemiologica dell’Italia continua a rimanere sotto controllo, anche se l’Rt e l’incidenza sono in aumento. “I numeri della pandemia sono in crescita, serve tutela”, è il monito lanciato dal ministro Roberto Speranza. Anche se per ora la barriera alzata grazie a una campagna di vaccinazione in stato avanzato sta reggendo: in particolare sta impedendo un sovraccarico del sistema sanitario nazionale, che si ritrova numeri ampiamente gestibili.

Il bollettino di oggi, venerdì 29 ottobre, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 5.335 contagiati, 3.433 guariti e 33 morti a fronte di 474.778 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato all’1,1 per cento (+0,3 rispetto a ieri). Per quanto concerne gli ospedali, la pressione continua a rimanere bassa, nonostante un leggero aumento: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è +49, mentre quello dei ricoverati nelle terapie intensive è soltanto +2. Nel frattempo la campagna di vaccinazione è arrivata a 89.552.410 dosi somministrate in totale.

“L’andamento dell’epidemia va monitorato con estrema attenzione - si legge nelle conclusioni del monitoraggio settimanale condotto da Iss e ministero della Salute - e, se confermato, potrebbe preludere ad una recrudescenza epidemica. La trasmissibilità sui casi sintomatici è in aumento e in avvicinamento alla soglia epidemica”.

