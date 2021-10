Denise Pipitone? "Mi disse: la piccolina è morta". Testimonianza drammatica contro Anna Corona, finalmente la verità?

30 ottobre 2021 a

E proprio mentre il caso di Denise Pipitone si avvicina all'archiviazione, emergono nuovi elementi. L'ultimo arriva a Quarto Grado, la trasmissione in onda su Rete4. Durante la puntata del 29 ottobre Gianluigi Nuzzi ha mandato in onda la testimonianza di una donna che dice di aver parlato con Anna Corona, l'ex moglie del padre di Denise. Parole scomodissime, ma che i magistrati giudicano inattendibili e prive di riscontro.

"Nel 2017 Anna Corona è venuta a casa mia - ha detto la signora - e mi ha detto una cosa sola: a piccidirra morse, la piccolina morì". La dichiarazione della Corona sarebbe stata pronunciata durante un aperitivo in cui era presente anche il marito della donna, "Non ci credevo nemmeno che mi avesse detto una cosa del genere - ha proseguito - così ho chiesto anche a lui, che ha confermato di aver sentito la stessa frase".

Il racconto della donna è stato presentato al tribunale dal legale di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta. Ma non è tutto, perché l'avvocato che difende la famiglia della piccola scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004, ha portato anche nuove intercettazioni. Ancora una volta al centro c'è Anna Corona. La donna, parlando di recente con la figlia, avrebbe fatto il nome di una nuova persona. "Vuoi sapere chi è stato quella volta? Io e Giuseppe". Su chi sia Giuseppe ancora non è dato sapersi, ma Frazzitta e la Maggio hanno tutte le intenzioni di andare a fondo della questione. Da qui la richiesta di non archiviare nuovamente il caso, come invece chiesto dalla Procura di Marsala.

