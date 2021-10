Conto corrente, la truffa dei piccoli importi: come ti prosciugano i risparmi e come accorgertene

30 ottobre 2021 a

a

a

Un uomo si Senigallia è stato vittima di una truffe telematica. L'uomo ha notato che nel proprio conto corrente c'erano delle spese mai effettuate. Piccoli importi, nella speranza che il proprietario della carta non si accorga dell’ammanco o se ne accorga il più tardi possibile. Questa è la quarta denuncia in una settimana a Senigallia e la polizia postale è al lavoro per cercare di risalire ai responsabili. Si tratta di truffe "meno rischiose" per i malviventi perché risalire ai truffatori è molto più complicato rispetto alla possibilità di catturare i classici truffatori "porta a porta".

Non leggere quell'sms, l'ultima frontiera della truffa: i risparmi di una vita bruciati in soli 20 minuti

Ma anche quest’ultimi non si sono fermati e l'ultima vittima è stato un anziano avvicinato da una donna che, dopo aver fatto finta di conoscerlo, ha cercato di avvicinarsi, ma complice la pandemia, l’uomo ha mantenuto le distanze. La truffatrice non si è arresa e lo ha invitato a prendere un caffè, ma l’anziano non è caduto nella trappola e ha minacciato di chiamare i carabinieri.

"Lei è guarito". Cura tumori con gli ultrasuoni, il medico degli orrori: "Come ha ammazzato mio marito"

È bastata la minaccia perché la donna, indispettita, si allontanasse. Nei giorni scorsi sono stati invece due i tentativi di truffa ‘porta a porta’, entrambi ai danni di altrettante coppie di anziani vittime di queste pericolose truffe telematiche.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.