Green Pass, manifestanti a Milano non rispettano gli accordi: caos in centro, una città in tilt

Soliti disagi a Milano, dove per il quindicesimo sabato consecutivo sono scesi in piazza i no-green pass. I quali avevano concordato un percorso con la questura, salvo poi arrivare all’altezza dei Bastioni di Porta Nuova e decidere di deviare verso strade autorizzate: ne è conseguito un blocco del traffico che hanno fatto arrabbiare non poco tutti quei cittadini che rispettano le regole e devono pure subire i disagi creati da cortei non autorizzati.

Una situazione imbarazzante, che si ripete tutte le settimane eppure non si riesce ad evitare, quale che siano le ragioni. Secondo la questura di Milano oltre 4mila persone sono scese in strada contro il green pass: più di mille si sono staccate dal corteo concordato, mandando il tilt la circolazione in città, con la polizia costretta ad arginare la loro avanzata correndo tra le auto.

Nelle altre piazze italiane le manifestazioni contro la certificazione verde si sono svolte in maniera ordinata, ma a Milano come sempre si scatena il caos: per circa mezz’ora la città è stata vittima dei manifestanti, dopodiché le forze dell’ordine sono riuscite a far rientrare il troncone di corteo che si era staccato dal percorso autorizzato.

