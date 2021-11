Green pass, occhio all'app "pirata". Allarme del Garante: come ti rubano tutti i dati

02 novembre 2021 a

"Non scaricate" le app "pirata" di verifica dei Green pass. E' l'ultima raccomandazione del Garante per la protezione dei dati personali che ha deciso di "avviare un'indagine sulle applicazioni non in regola, riservandosi gli opportuni interventi a tutela degli utenti". "Diversi produttori e sviluppatori, anche di altri Paesi spiega l'Autorità - si spiega in una nota - hanno messo a disposizione sugli store online app per la verifica del Green pass che consentono a chi le scarica, inquadrando il Qr Code, di leggere dati personali come nome, cognome, data di nascita ma perfino dosi o tamponi effettuati. In alcuni casi le app richiedono anche una registrazione per il download e trasferiscono i dati a terzi o a server esterni".

I pericoli per la nostra privacy sono evidenti. per questo si raccomanda anche di non fotografare e pubblicare il Qr Code sui social. Il Garante per la protezione dei dati mette in guardia tutti gli utenti dallo scaricare queste App, che trattano dati in violazione delle disposizioni di legge, le quali stabiliscono che è l'App VerificaC19, rilasciata del ministero della Salute, l'unico strumento di verifica delle certificazioni verdi utilizzabile per garantire la privacy delle persone.

L'Autorità ha deciso inoltre di avviare un'indagine sulle app per Green pass non in regola, riservandosi gli opportuni interventi a tutela degli utenti.

