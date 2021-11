Vaccino Johnson & Johnson, ufficiale: sì al richiamo: ecco i tempi, le condizioni e i dubbi

03 novembre 2021 a

Dopo giorni di attesa, e forse con un pizzico di ritardo considerato il calo dell'efficacia vaccinale confermato un po' da tutti - dal ministero e fino al plotone di esperti che popolano il dibattito mediatico - ecco che la Commissione tecnico scientifica dell'Aifa, riunita nella mattinata di oggi, mercoledì 3 novembre, ha dato parere favorevole alla cosiddetta dose "booster" per chi ha ricevuto il vaccino Johnson & Johnson. Insomma, richiamo confermato.

Così come trapelato in precedenza, il richiamo a J&J dovrà essere effettuato a partire da sei mesi dalla prima dose e dovrà essere fatto con un siero mRna, quali Pfizer o Moderna. Dopo il "sì" del Cts, atteso nel pomeriggio il via libera dell'Agenzia italiana del farmaco. In totale, il richiamo interesserà 1,5 milioni di italiani, ossia quelli che hanno inizialmente ricevuto il monodose J&J.

Come detto, il via libera è arrivato molti giorni dopo che la questione del calo dell'efficacia del siero, più rapido del previsto, era stato sollevato un po' a tutte le latitudini. Si pensi per esempio che la Fda, l'equivalente dell'agenzia del farmaco negli Stati Uniti, aveva dato il via libera al richiamo il 20 ottobre scorso, tagliando i tempi a due mesi (in Italia, al contrario, sono sei).

E ancora, in Italia, il consulente di Speranza, Walter Ricciardi, ha recentemente confermato che l'efficacia di J&J cala dopo due mesi. E ancora, Franco Locatelli del Cts aveva affermato: "È di queste ore la notizia che è in corso un processo di revisione da parte di Fda, e successivamente anche da parte di Ema, per la somministrazione di una seconda dose con un vaccino mRna, che avrebbe il vantaggio di generare una risposta immunologica anche migliore. Anche somministrandolo oltre due mesi non inficia l’efficacia. Appena arriveranno le indicazioni delle agenzie regolatorie, si farà tutto velocemente". Infine, Sileri e Speranza stesso avevano parlato della necessità di accelerare sul richiamo. Il punto è: l'accelerazione è sufficiente?

