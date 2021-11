Pedofilia, non un semplice prete: arrestato, sapete chi è quest'uomo?

04 novembre 2021 a

Il direttore della Caritas di Benevento, don Nicola De Blasio, popolare in città per il suo impegno al fianco dei bisognosi e degli immigrati, è agli arresti domiciliari. L'accusa è molto grave: detenzione di materiale pedo-pornografico. La polizia postale su disposizione della Procura di Torino ha effettuato una perquisizione nell'abitazione del sacerdote.

. Il sacerdote 55enne, direttore della Caritas di Benevento, era ben conosciuto ed è parroco presso la Chiesa di San Modesto. I fedeli sono in rivolta dopo aver appreso la notizia: molti non vogliono crederci, mentre ad alcuni parlano di una possibile vendetta. Ma, secondo quanto si è appreso, la polizia postale avrebbe scoperto sul computer in casa del parrocco immagini e video a sfondo sessuale e coinvolgenti minori, tutti in possesso del sacerdote. "In attesa dell'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, si trova ai domiciliari, disposti dal sostituto procuratore Marilia Capitanio", fa sapere il quotidiano Leggo.

Non è dato sapere al momento se il materiale pedopornografico sia stato solo posseduto da don Nicola per conto di altri o se gli inquirenti accusano il Direttore di averne fatto uso diretto. Gli agenti della polizia postale si sono presentati a casa del sacerdote nel pomeriggio di ieri e hanno sequestrato computer portatile, fisso e smartphone dove erano presenti immagini e video a sfondo sessuale che ritraevano anche minorenni.

