La Spezia, morto bimbo di 11 mesi: è lo stesso virus che ha colpito la figlia di Chiara Ferragni

08 novembre 2021 a

Un dramma a La Spezia: un bimbo di 11 mesi è morto all'ospedale Sant'Andrea per un arresto cardiocircolatorio dovuto, stando alle prime ipotesi diagnostiche, a un'insufficienza respiratoria acuta sostenuta da un'infezione di virus respiratorio sinciziale. La morte del piccolino è avvenuto alle 4 del mattino di oggi, lunedì 8 novembre, così come ha reso noto l'Asl 5.

Si tratta dello stesso virus che ha colpito la figlia di Chiara Ferragni e Fedez, Vittoria, ricoverata per diversi giorni proprio per le complicanze dovute al malanno.

I genitori del bimbo di La Spezia sono andati in ospedale perché il piccolino presentava ormai da 24 ore una tosse persistente, che man mano si aggravava. Dopo essere stato sottoposto a triage e tampone, negativo, il piccolino è stato inviato al Pronto Soccorso pediatrico dove gli specialisti hanno disposto il suo ricovero. Ma la situazione si è aggravata in modo repentino, tanto da rendere necessario l'intervento del rianimatore per un trasferimento protetto al Gaslini di Genova, poi scartato per la gravità della situazione. Dunque i tentativi, durati 90 minuti, di rianimare il piccolino, tentativi vani. Nella mattinata di domani, amrtedì 9 novembre, verrà eseguito il riscontro diagnostico sulla salma del piccolo per accertare la causa della morta, che però, come detto, è stata attribuita proprio alla Rsv.

La Rsv, come detto, è la malattia che ha colpito anche la figlia di Ferragni e Fedex. Il professor Midulla, interpellato da Leggo, spiega che "il virus se contratto nei primi mesi di vita del bambino provoca forme di bronchiolite gravi, con manifestazioni cliniche nelle basse vie respiratorie, mentre nei bambini più grandi e negli adulti si risolve con sintomi lievi, come rinofaringite, febbre o tosse. Ma i neonati sono spesso protetti dagli anticorpi materni che si 'trasmettono' attraverso la placenta". In altri casi, come quello della disgrazia avvenuta in Liguria, il virus porta a complicazioni molto peggiori.

