Covid, bambino di 11 anni in fin di vita a Napoli: "Crisi cardiaca", il caso che sconvolge l'Italia

Ancora una triste storia di Covid che vede coinvolto un minore. Un bambino di 11 anni del napoletano è in terapia intensiva all'ospedale Santobono di Napoli per il Covid ed è in gravissimo pericolo di vita. Il ragazzino è arrivato all'ospedale già in una condizione grave e "ha avuto una crisi cardiaca, quindi ora è intubato e sedato", ha detto Rodolfo Conenna, direttore generale del Santobono.

"Ha l'assistenza respiratoria - spiega Conenna - ha avuto la crisi cardiaca con pneumotorace. All'arrivo in ospedale, da quello che ci hanno raccontato i genitori stimiamo che avesse il Covid da circa una settimana e quindi ha avuto dei sintomi gravi proprio nella fase acuta del Covid, mentre di solito i bambini hanno un long covid, con danni vascolari ma non direttamente respiratori", le parole del dottore.

Il bimbo è stato visitato anche da Giuseppe Fiorentino, direttore del reparto di riabilitazione respiratoria dell'ospedale infettivologico Cotugno di Napoli. "Il piccolo resta ricoverato al Santobono anche perché non è trasferibile, ma i medici dell'ospedale pediatrico sono in diretto contatto con i medici dell'ospedale specializzato in covid", rivela il quotidiano Leggo. Una nuova vicenda che coinvolge un minore in un periodo in cui la pandemia sembra riprendere piede, pur se i numeri non sono certo quelli di un anno fa.

