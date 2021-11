Striscia la notizia, l'orrore al supermercato: frutta, verdura, pane... "Siamo obbligati a farlo"

11 novembre 2021 a

a

a

Nuovo servizio contro lo spreco di cibo a Striscia la notizia. Nella puntata dell'11 novembre del tg satirico di Canale 5, Valerio Staffelli ha scoperto grazie a una segnalatrice che al Lidl di Lentate sul Seveso viene buttato tantissimo cibo che potrebbe essere destinato a strutture caritative, nonostante l'azienda sostenga di essere anti-spreco. L'inviato di Striscia ha chiesto spiegazioni alla responsabile comunicazione e al Presidente del Banco Alimentare che collabora con l'azienda.

Qui il video di Striscia

"Lo avete mai visto così?". Siluro di "Striscia" contro Sandro Sabatini: spunta una foto sconvolgente | Guarda

"Ho parlato con l'addetto alle vendite che dice che sono obbligati a buttare via il cibo", dice la segnalatrice. "Le eccedenze dei supermercati vengono ritirate giornalmente e gratuitamente" ma evidentemente non tutti lo fanno. Come appunto il Lidl: frutta, verdura, di tutto. Pane morbido, pizzette, focaccine, "tutte in ottimo stato", fa vedere Staffelli.

Questo dato? Ecco cosa respiriamo sui mezzi pubblici: Striscia mostra un terrificante risultato

Che quindi va alla Lidl di Lentate per chiedere spiegazioni: "Perché buttate tutto?". Ma nessuno risponde, Quindi l'inviato chiama i vertici dell'azienda: "Non è ancora attivo il servizio di recupero delle eccedenze della Lidl di Lentate. C'è un processo che non è immediato", spiegano alla Lidl. L'associazione Pane quotidiano sottolinea però che "può partire il giorno stesso al massimo il giorno successivo. E andiamo anche in Brianza, facciamo percorrenze anche più lunghe".

Striscia la Notizia, raptus di Mourinho con Staffelli: ecco come finisce la consegna del Tapiro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.