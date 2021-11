Giovanni Fadda, scende dell'auto per cercare il cane e muore schiacciato: una fine terrificante

15 novembre 2021 a

Una storia straziante, quella che ha come tragico protagonista Giovanni Fadda, un pensionato che viveva nel sud della Sardegna e che è morto oggi, lunedì 15 novembre. Una morte incredibile, drammatica, che lascia sgomenti: è stato infatti schiacciato dal suo stesso fuori strada, che lo ha schiacciato poiché senza freno a mano proprio nel momento in cui l'uomo era sceso dal veicolo per cercare di ritrovare i suoi cani, persi in campagna.

Una vicenda di cui dà conto Fanpage.it e che è accaduta nelle campagne tra Villasimius, città dove viveva la vittima, e Castiadas, nella medesima provincia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo state cercando i suoi cani, smarriti nel corso di una battuta di caccia che si era tenuta domenica. Giovanni Fadda aveva ricevuto la segnalazione di qualcuno che aveva visto i suoi cani nella zona e così è subito andato sul posto per ritrovarli.

La disgrazia è avvenuta nel giro di pochi secondi. Probabilmente per una distrazione, l'uomo ha lasciato il suo fuoristrada senza freno a mano. Così, poco dopo essere sceso dalla vettura, è stato travolto dal veicolo che non aveva la marcia ingranata. Fadda non è morto sul colpo, le urla di dolore hanno attirato molti allevatori e contadini della zona. Ma purtroppo ogni sforzo per salvarlo si è rivelato inutile: quando i sanitari sono giunti sul posto della tragedia era ancora vivo, hanno provato a stabilizzarlo e rianimarlo, ma non c'è stato verso. Il 71enne è morto per arresto cardiocircolatorio determinato dalle gravi ferite subite nell'incidente.

La morte dell'uomo ha sconvolto la comunità locale. E a rendere la tragedia ancor più amara è stata la testimonianza del sindaco di Villasimius: "Era in pensione da poco, si stava finalmente riposando dopo aver fatto riparazioni in tanti condomini. Sono vicinissimo alla moglie e ai suoi due figli, conoscevo Giovanni da tantissimo tempo. Oggi, per tutta Villasimius, è una giornata di immenso dolore", ha dichiarato. Già, per Giovanni non c'è stato il tempo di godersi la pensione.

