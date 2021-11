Guido Bertolaso a Tagadà, "Green pass accorciato a tre mesi": ipotesi estrema, richiamo ogni 90 giorni?

17 novembre 2021 a

Un Green pass accorciato a 3 mesi. La provocazione è di Guido Bertolaso, che ai microfoni di Tagadà, in collegamento con Tiziana Panella su La7, spiega la sua strategia per bloccare la quarta ondata di Coronavirus e "salvare" non solo il Natale, ma anche l'inizio del 2022 italiano.

Mentre Germania e Austria sono alle prese con una emergenza talmente drammatica da ricordare quanto accaduto nel nostro Paese nella primavera 2020, in Italia il sistema sanitario per il momento regge, in virtù di un alto livello di vaccinazione e di una misura sanitario-burocratica come il Green pass che certo crea non poche difficoltà ai no vax. Per l'ex responsabile della Protezione civile, però, si può fare ancora di più.

"Vacciniamo obbligatoriamente il personale sanitario, accorciamo il Green pass a 6 mesi". "A 6 mesi vuole accorciarlo?", chiede la Panella. Di fatto, per assicurare la maggiore immunizzazione possibile sarebbe ipotizzabile un richiamo periodico con nuove dosi di vaccino. "Fosse per me lo accorcerei anche a 3 - incalza Bertolaso -, non possiamo scherzare, dobbiamo mettere tutti nelle condizioni di vaccinarsi. Alcune categorie le vaccinerei subito: insieme ai medici, per esempio, gli insegnanti. Medici e personale dell'Rsa sono stati i primi a essere vaccinati, guardando le statistiche chi vive nelle Rsa non ha avuto più alcun problema. Ma i medici vaccinati a febbraio o febbraio probabilmente avranno perso ora molta copertura immunitaria. Lo stesso vale per gli insegnanti, anche chi ha meno di 40 anni".

