Parma, furgone di disabili precipita sulle rotaie mentre arriva il treno in corsa e viene travolto: una sciagura

Una sciagura a Parma, dalle dinamiche incredibili e drammatiche. Un furgone Ducato che trasportava un gruppo di disabili infatti ha perso il controllo, precipitando sui binari della ferrovia, il tutto sulla linea Bologna-Piacenza a Pontetaro, alle 13 di oggi, giovedì 18 novembre. Il furgone apparterrebbe a una cooperativa locale e la vittima sarebbe proprio un giovane disabile e, dopo aver perso il controllo, è caduto dal viadotto autostrdale.

Nello schianto, come detto, un giovane è morto e un altro è rimasto ferito in modo grave. I due erano a bordo del furgone con un uomo e una donna, e anche questi ultimi, stando alle prime informazioni, sono feriti seppur non in gravi condizioni. Il furgoncino è letteralmente precipitato sulla linea ferroviaria, cadendo dall'alto, proprio nel momento in cui il convoglio era in transito. Inevitabile lo schianto.

Stando a quel che si apprende, il macchinista e i passeggeri del treno sono rimasti illesi.

