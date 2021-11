Siracusa, no vax muore di Covid: "Questa è la mia storia", un necrologio sconvolgente

23 novembre 2021 a

Tanti no-vax non si pentono neanche quando finiscono intubati o peggio ancora capiscono di star morendo, incrollabili nella loro convinzione che il Covid non esiste, che il vaccino faccia male e altre stupidaggini di questo tipo. Poi però ci sono anche i no-vax che sono tali perché sono persone spaventate e male informate, che lo Stato e la società non è riuscita a convincere prima che fosse troppo tardi.

È il caso di Giuseppe Giuca, 66enne di Belvedere, frazione di Siracusa, che è morto da non vaccinato per alcune complicanze legate al Covid. Prima di spirare, l’uomo ha voluto che la famiglia rispettasse le sue ultime volontà in merito a cosa scrivere sul necrologio: “Se avessi creduto alla pandemia, se avessi creduto al Covid, oggi racconterei un’altra storia, ma non questa storia”, è la scritta che si legge sul suo manifesto funebre.

Una sorta di autocritica ma anche di avvertimento per chi ancora non ha deciso di aderire alla campagna di vaccinazione. Per mesi Giuseppe non ha creduto alla pandemia e si è quindi rifiutato di sottoporsi alle dosi di vaccino. Poi però quando ha vissuto sulla sua pelle l’esperienza del Covid e ha capito che sarebbe finita nel peggior modo possibile, ha chiesto espressamente alla sua famiglia di scrivere il messaggio sul necrologio.

